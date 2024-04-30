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الرئيس السيسي وبايدن يشددان على خطورة التصعيد فى رفح الفلسطينية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

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تناول الاتصال آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.

تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

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أكد الرئيس السيسى ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد.

وشدد الرئيسان على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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