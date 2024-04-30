الداخلية تكشف حقيقة زعم سيدة القبض على ابنها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً زعم إحدى السيدات بقيام الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بالقبض على نجلها بدون وجه حق.

تبين بالفحص عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية قامت باستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائياً تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه في حينه.

وباستدعاء الشاكية وسؤالها أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها، وأقرت بتنازلها عن شكواها وعللت تقدمها بها لاعتقادها عن طريق الخطأ أنه تم القبض عليه نظراً لغلق هاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.