"حماة وطن": مصر تلعب دورًا بارزًا في تحقيق عمليات السلام بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن الطيار أدهم فرغلي، أمين عام حزب حماة الوطن دائرة الرمل محافظة الإسكندرية، الانفتاح الكبير الذي يجريه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كافة دول العالم، مؤكدا أن استقبال الرئيس اليوم لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، دينيس بيسيروفيتش يؤكد تطلعات الجمهورية الجديدة في تعزيز العلاقات مع البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة.

وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن دائرة الرمل محافظة الإسكندرية، لمصراوي، أن توقيت زيارة رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش لمصر في غاية الأهمية، لا سيما أنها تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر الدائمة المستمرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي فيما يتعلق بدعم الثوابت الفلسطينية، وتعزيز وكشف جرائم العدوان الإسرائيلي.

وأوضح، أن العالم أجمع يقدر ويشيد بهذه الجهود من الرئيس السيسي، التي كان لها أثرها الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من الملفات والقضايا الأخرى، موضحًا أن ذلك كله يؤكد أن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.

وأشار إلى أن مصر قدر الله لها أن تكون دولة ذات ثقل، ولها دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار والركيزة الأساسية في عملية السلام.