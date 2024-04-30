خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 6588 مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 10798 مخالفة مرورية متنوعة من بينها، و107 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و6588 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و86 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.