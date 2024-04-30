بسبب حرارة الجو.. انتشال جثة طفل غرق أمام أصحابه بمياه النيل في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة طفل غرق في مياه نهر النيل بمدينة أطفيح، أثناء السباحة بسبب حرارة الجو.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من غرفة النجدة بغرق طفل في نهر النيل بمدينة أطفيح، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني وغواصين الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفل.

مباشرة انتقلت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح، إلى مسرح البلاغ وتبين أنه أثناء تنزه 4 أطفال نزل صديقهم إلى نهر النيل للسباحة إلا أن التيار المرتفع للمياه جرفه، ولعدم إجادته السباحة ابتعله نهر النيل ولقي مصرعه غرقا.

بينت التحريات الأولية بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الطفل يدعى "فتحي م." 15 سنة من مدينة أطفيح.

نجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثة الطفل ونقلها الى ثلاجة الموتى بمستشفى أطفيح المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.