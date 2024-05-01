"تكسير زجاج واعتداء على طلاب".. تفاصيل اقتحام مجموعة صبية مدرسة خاصة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة كفر الجبل بالهرم، واقعة اعتداء مجموعة من الصبية على تلاميذ في مدرسة خاصة بالهرم.

لم يتوقف الصبية عند ذلك وقاموا بتحيطم بعض زجاج المدرسة ما أثار غضب الأهالي بالمنطقة.

بدورها تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من مدير إحدى المدارس الخاصة بقيام مجموعة من الشباب بإحداث حالة من الفوضي داخل المدرسة التي يتواجد بها.

أوضح البلاغ، أن الشباب تعمدوا الاعتداء على الطلاب وتكسير بعض الزجاج بالمدرسة، ما أحدث حالة من الفوضي داخل المدرسة.

تم الإمساك بـ 2 من الصبية المعتدين، وتسليمهما إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.