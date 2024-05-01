رئيس "إسكان النواب" يكشف عن موعد خروج قانون الإيجار القديم للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب.

وقال الفيومي في تصريحات لمصراوي إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما.

وأضاف: "سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حالياً".

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