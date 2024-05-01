وابل من الرصاص.. تفاصيل مشاجرة 10 أشخاص بأسلحة نارية في منطقة البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مشاجرة بين طرفين بالقاهرة، وضبط طرفيها وبحوزتهم أسلحة نارية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول:(5 أشخاص.. بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار)، طرف ثان: (5 أشخاص.. أحدهم مصاب بجرح سطحي بالرأس وبحوزته فرد خرطوش)، على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها، وقيام إثنين من الطرف الأول والثاني بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة.. واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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