"بتشرب مخدرات".. إصابات بشعة لطفلة عذبها والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تحقق النيابة المختصة في محضر حررته ربة منزل ضد زوجها بديوان قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
واتهمت السيدة زوجها بالتعدي على ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، ما تسبب في إصابتها.
وقال الزوج في التحقيقات إنه رأى طفلته تتعاطى المواد المخدرة وضربها بقصد تأديبها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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