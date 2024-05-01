"بتشرب مخدرات".. إصابات بشعة لطفلة عذبها والدها

واتهمت السيدة زوجها بالتعدي على ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، ما تسبب في إصابتها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012