وزير التموين: طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات – تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد منذ قليل، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس الجهاز للاستثمار، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.

ووفقًا لـ"بيان" وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاء ذلك بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وتم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد"، على مساحة تقرب من 405 فدان؛ لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وسحبت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية كراسات الشروط .