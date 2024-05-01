"بلطجة واعتداءات وسرقة".. تحقيقات موسعة في اقتحام مدرسة لغات بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في اقتحام مجموعة من الصبية مدرسة متميزة للغات بمنطقة كفر الجبل بالهرم.

ويمثل ٢ من المتهمين أمام النيابة لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما ومقاطع الفيديو المتداولة حول الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء عدد من أولياء الأمور وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.

كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم تلقى بلاغًا من مدير مدرسة متميزة للغات بمنطقة مساكن كفر الجبل التابعة للقسم، بقيام عدد من الصبية باقتحام المدرسة وترويع التلاميذ حيث وقعت مواجهات بينهم وبين المدرسين الذين حاولوا التصدي لهم وتمكنوا من التحفظ على اثنين منهم.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ حيث تمكنت القوات بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب من ضبط 2 من المتهمين.

وقرر عدد من شهود العيان والعاملين بالمدرسة أن عدد من الصبية اعتادوا الوقوف أمام الشارع الذي يضم مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي لمعاكسة الطالبات والتعدي على الطلبة وافتعال المشاكل، حيث تعددت شكاوى أولياء الأمور منهم إلا أنهم فوجئوا بهم بعد أن اشتبكوا مع عدد من الطلبة أمام المدرسة وقد تجمعوا واقتحموا المدرسة بعد أن تسلقوا الأسوار والباب محاولين التعدي على الطلبة داخل المدرسة.

أضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن الصبية عندما تصدى لهم المدرسين اشتبكوا معهم وتمكنوا من التحفظ على اثنين منهم حتى تم إبلاغ الشرطة وتم تسليمهم لهم.

وحطم عدد من المتهمين زجاج سيارة مهندس بنفس المنطقة وسرقوا محتوياتها وقام بتحرير المحضر رقم ١٣٣٢٩ جنح الهرم.

ويكثف رجال الأمن بقيادة العميد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم جهودهم لضبط باقي المتهمين الهاربين بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتحديدهم، وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.