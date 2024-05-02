"أخيرًا حد افتكر".. خالد ابوبكر يعلق على إطلاق اسم "السيسي" على مدينة بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن معركة التنمية في أراضي سيناء لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب.

وعلق خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على إعلان اتحاد القبائل العربية تدشين مدينة من الجيل الرابع في سيناء تحمل اسم "الرئيس السيسي".

وقال خالد أبو بكر:"بعد 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي أخيرًا حد فكر يكتب حاجة باسمه.. ولا أدرى هذه التسمية شعبية أم رسمية؟.. لكن الواقع وفقًا لمصادر صحفية نحن أمام مدينة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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