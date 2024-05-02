بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

ألقت قوات الأمن في الكويت القبض على الإعلامية حليمة بولند لصدور حكم قضائي بحبسها لاتهامها بـ"التحريض على الفسق والفجور"؛ وذلك إثر .

وذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن المباحث الجنائية ألقت القبض على الإعلامية حليمة بولند وأحالتها للسجن المركزي تنفيذا للحكم القضائي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية "التحريض على الفسق والفجور".

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية أنه تم القبض على بولند "في كمين قام به رجال الأمن، حيث ضبطت بعد اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان".

وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف" وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف