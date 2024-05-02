"ماس كهربائي السبب".. السيطرة على حريق مخزن ملابس بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل مخزن ملابس اندلع نتيجة ماس كهربائي بماكينة خياطة بشارع النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن ملابس بشارع النيل بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بعمل التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا بماكينة خياطة سبب نشوب الحريق.

مباشرة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات