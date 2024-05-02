خاص.. زاهي حواس يعلن فشل العثور على مقبرة كليوباترا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعلن الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، فشل العثور على مقبرة كليوباترا، بشكل نهائي.

وقال "حواس"، في حوار لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: بحثت ١١ عامًا لاكتشاف مقبرة كيلوباترا مع الدكتورة كاثلين مارتينيز، ولكن بعد هذه الفترة تركت البعثة وقلت أنه لا يوجد أي دليل موجود إطلاقا يمكن تتبعه لاكتشاف المقبرة في معبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية نهائيا.

وتُعد كليوباترا في عصرها هي "التجسيد البشري للإلهة إيزيس"، حيث كان أنطوني يُعتبر تجسيدًا للإله أوزوريس، زوج إيزيس.