حرارة ورياح وشبورة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 8 مايو.

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى حوالي 32 درجة مئوية، بينما تتوقع أن تصل الصغرى إلى 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أما السواحل الشمالية الغربية، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 24 درجة مئوية، مع درجة صغرى متوقعة تتراوح حوالي 17 درجة مئوية.

بخصوص طقس السبت 4 مايو 2024 والأحد 5 مايو وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع ان تشهد حالة الطقس بالبلاد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية إضافة لنشاط بحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء .

وأوضح البيان حالة الطقس من الإثنين 6 مايو إلى الأربعاء 8 مايو أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وعلى فترات متقطعة.

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