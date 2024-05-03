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وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، في ضبط صاحبة مصنع؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح.

تبلغ لقسم شرطة بني سويف، من 10 أشخاص، بتضررهم من مالكة مصنع للملابس والمفروشات – مقيمة بدائرة القسم؛ لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية وايهامهم بتمليكهم وحدات سكنية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تفي بذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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