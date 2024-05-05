مصطفى بكري: التاريخ لو كتب كتبا كثيرة لن يوفي السيسي حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشاكل كثيرة جدا.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة لقاءه عبر برنامج في "المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يوفيه حقه، والله حبانا بهذا القائد الوطني.

وتابع: أن الرئيس السيسي هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد حربا أهلية، ولا أحد يزايد عن وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ.

وأوضح أن السيسي قبل بالضغط الشعبي لقيادة البلاد وتحمل المسؤولية، ولم يسعى لأي منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.

وأكد أن الرئيس السيسي لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميلشات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية، والجماعات الإرهابية يسعون لضرب أي كيان وهم أساس المليشيات وتقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية.