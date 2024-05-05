"ماكينة الدريس فرمتها".. تفاصيل مصرع سيدة أثناء "دريس" القمح بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

باشرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، التحقيقات في وفاة فتاة بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت متواجدة بأحد الحقول الزراعية بصحبة مجموعة من العمال من أجل دريس محصول القمح، وأثناء وقوفها أعلى ماكينة الدريس ( الدراسة) وأثناء قيامها بوضع محصول القمح، عَلِق طرف ملابسها بأحد تروس الماكينة فسحبتها للداخل.

بينت التحقيقات، أن الفتاة تعمل باليومية وكانت تعمل على الماكينة أثناء حصاد ودريس القمح بأحد حقول القرية.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، مما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.