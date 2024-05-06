الاحتفال بشم النسيم.. "مُرجيحة" تُهشم رأس طفلة في مدينة ملاهي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

هشمت "مرجيحة" رأس طفلة في مدينة أطفيح أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم؛ حيث سقطت منها وأثناء نهوضها تحركت المرجيحة عائدة لتصطدم برأسها مسببة لها نزيف وتهشم بالجمجمة وسط صرخات الأهالي والأطفال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة اطفيح بمصرع طفلة نتيجة تهشيم "مرجيحة" لرأسها أثناء لعبها، فور اخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وانتقلت على الفور قوة من مركز أطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس المباحث وتبين من الفحص إصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بتهشم بالجمجمة نتيجة ارتطام رأسها بـ"مرجيحة" حديدية ضخمة.

وأشارت التحريات إلى سقوط الطفلة من المرجيحة وأثناء قيامها مرة أخرى عادت المرجيحة فصدمت رأسها ونظرا لأنها من الحديد الضخم وصغر سن الطفلة سببت لها جرحا غائرا وتهشم بعظام الجمجمة فتم نقل الطفلة إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا: