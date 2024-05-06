الجمعية الفلكية بجدة: وكالة ناسا تحتفل بأسبوع الثقوب السوداء في هذه الفترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن وكالة ناسا تحتفل بأسبوع الثقوب السوداء في الفترة من 06 إلى 10 مايو؛ 2024 لتوعية الناس بمنطقة الزمكان وأنواعها المختلفة.

وأضافت "الجمعية"، بحسب بيان لها، اليوم الإثنين، أن الثقوب السوداء هي أجسام غامضة أثارت اهتمام العلماء وعشاق الفضاء لعقود وهي مرعبة أيضًا؛ لأن جاذبيتها قوية جدًا لدرجة أنها لا تسمح بمرور أي شيء ، ولا حتى الضوء.

وأعلنت أنه يمكن مشاهدة “برامج وثائقية” مترجمة عن أسرار الثقوب السوداء، على النحو التالي:

(1) - أسرار الثقب الأسود في مجرة درب التبانة

(2) - استكشاف الثقب الأسود الهائل في M87

(3) - سيناريو مرعب لدخول ثقب أسود نظامنا الشمسي

(4) - الثقوب السوداء الهائلة