مصدر: الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر رفيع المستوى، أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".