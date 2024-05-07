5 صور.. أنواع قطارات السكة الحديد التي يمكن حجزها عبر فوري وخالص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر من خلال منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فورى - خالص "خدماتي/ طلقة/ كاش كول/ أوباي")، المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يستهدف حجز القطارات التالية:

1- كل قطارات تحيا مصر على جميع الخطوط.

2- كل قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين البحري والقبلي.

3- القطارات VIP أرقام (905 / 906، 916 / 917) على خط (القاهرة - الإسكندرية) والعكس.

وأكدت الهيئة، أنها تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.