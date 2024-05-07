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الحكومة انتهت صلاحيتها.. النائب ضياء داوود يرفض الحساب الختامي للموازنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، قائلا: ذلك هو الحساب الختامي الثامن الذي أرفضه داخل البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأضاف داوود: ذلك لأن نفس الحكومة ونفس السياسات، فلا تأخذ الحكومة بأي توصيات جاءت في تقارير المجلس أو غيرها من التقارير.

وتابع عضو مجلس النواب، للأسف التقديرات التي تقوم عليها الموازنة أصبح بها اختلالات، وأصبح عندنا مشكلة كبيرة لأننا نضع تقديرات غير صحيحة

وانتقد ضياء داوود، ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، مشيرا إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.

وأضاف، هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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