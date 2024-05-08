11 مترا تحت الأرض.. سقوط متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر – وعمق 11 متر- الأدوات المستخدمة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

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