قُدرت بمليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين في البحيرة بحوزتهما 15 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين بالبحيرة وبحوزتهما 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بلغت قيمتها المالية أكثر من مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن البحيرة أفادت قيام عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ (1.050 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.



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