براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية مقتل العقيد عاطف الإسلامبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية جيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة "شعبان. م.ش." مما أسند إليه من اتهام في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف.

برئاسة المستشار حسين فاضل الشحات وعضوية المستشارين عبدالرحيم علي ومحمد حسن خطاب،

وتضمن أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، أنهم قتلوا وآخر توفى العقيد عاطف الإسلامبولي مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيا من تسوقه الظروف أمام رجال الشرطة أو من الناس معلقين إصرارهم على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم بسرقة سيارات المارة بطريق الإكراه.

كما تضمن أمر إحالة المتهم وآخرين، أنهم أعدوا لذلك أسلحة نارية حملها المتوفى والمتهمين ووزعوا الأدوار فيما بينهم باتفاق مسبق بينهم واستوقفوا سيارة عنوة بها أموال ثم قاموا بإطلاق النيران على المجني عليه وأحدثوا الإصابات الموصوفة به، وسرقوا وآخر متوفى سلاح ناري حلوان مملوك لشركة نقل أموال بطريق الإكراه.

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