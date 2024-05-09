ننشر التقرير الطبي في واقعة تعرض طالبة لحروق داخل مدرسة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حصل موقع "الخليج 365" على صورة من التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطفلة "كارولين" التي تعرضت للحرق داخل فناء إحدى المدارس الخاصة بمنطقة فيصل بالجيزة، ما أصابها بحروق بالوجه والجسد.

وكشف التقرير الطبي المبدئي الظاهري، أن الطالبة "كارولين" تعرضت لحروق من الدرجة الثانية في الوجه والكتف الأيمن، حيث عُرضت الحالة على أخصائي تجميل الذي حدد فترة العلاج بحوالي 3 أسابيع لحين الشفاء من الحروق . حسبما أكدت أسرة الطفلة.

وقال مرقص فريد والد الطالبة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بشكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم ضد المدرسة التي أصيبت به طفلته، في حين لم تتواصل معه المدرسة حتى الآن "قدمت شكوى في الشؤون القانونية في الوزارة".

وأضاف "مرقص" أن طفلته تمر بظروف نفسية وجسدية صعبة؛ عقب تعرضها للحرق داخل المدرسة "بنتي تمر بحالة صعبة، كمان عندها امتحان الصبح".

وتجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في اتهام سيدة لمعلمة بمدرسة خاصة في العمرانية بتشويه وجه وجسد ابنتها، -تلميذة الصف السادس الابتدائي- عقب إلقاء مياه مغلية عليها من الطابق الأول.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستماع إلى أقوال الشهود.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، بتقديم سيدة بلاغًا تتهم فيه معلمة بمدرسة خاصة بمنطقة فيصل، بتشويه وجه ابنتها "كارولين مرقص" بالصف السادس الابتدائي.