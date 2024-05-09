"الأب مسجون والأم مدمنة".. تفاصيل التحقيق في واقعة تعذيب "طفلة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الخميس، تفاصيل التحقيق في تعذيب طفلة بمنطقة الوراق على يد سائق وزوجته، التي كانت تقوم على تربيتها بعد أن ألقتها أمها بالشارع.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن والد الطفلة مسجون ووالدتها مدمنة مخدرات، وتخلت عن طفلتها وألقتها في الشارع فأخذها شخص بمنطقة كرداسة ثم سلمها لسائق وزوجته، وتولى الاثنان تربيتها لعدة سنوات.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال السائق وزوجته، إنهما تسلما الطفلة وأطلقا عليها اسم "منة"، قبل 3 سنوات، من خلال شاب بمدينة كرداسة، وتم استدعائه فأرشد عن مكان أم الطفلة بالحي الـ11 في مدينة 6 أكتوبر، وبالقبض عليها تبينّ أنها تُدعى "سحر"، وأصيبت باكتئاب بعد سجن زوجها منذ 3 سنوات، وقررت إيداع طفلتها "سجدة"، 8 سنوات، أحد دور الرعاية، بينما تخلت عن صغيرتها الثانية لسائق وزوجته مقابل مبلغ مالي فأطلقا عليها اسم "منة".

وقالت أم الطفلة، إنها مدمنة للمواد المخدرة وتخلت عن الطفلتين واكتفت ببقاء ابنتها الكبرى، 14 عامًا، معها، لمعاونتها في التسول.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة 6 سنوات، بها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك وزوجته، يقومان بتربية الطفلة منذ 3 سنوات وتعديا عليها لتبولها لا إراديًا.

وألقي القبض عليهما بعد اكتشاف آثار تعذيب عليها، وبسؤالهما أجابا بأنهما كانا يؤدبانها لأنها تتبول لا إراديًا.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.