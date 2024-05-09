العظمى على القاهرة 36.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار.

وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس في القاهرة الكبرى 36 درجة.