والدته دخلت المستشفى.. محامي "الشيبي" يتقدم بفيديو "رامز جاب من الآخر" لإثبات إدانة الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

تقدم المستشار هاني بكر دفاع اللاعب الدولي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بمستندات إلى هيئة للمحكمة خلال ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي "حسين الشحات".

واستشهد بكر، بفيديو تم عرضه بتاريخ ٢٦ مارس الماضي ببرنامج "رامز جاب من الآخر" للاعب "حسين الشحات" وهو يعتذر للاعب الشيبي "أنا بعتذر للشيبي وبعتذر للست والدته أنا غلط في حقها" وأنه سيتقدم بمذكرة بذلك.

وأوضح دفاع "الشيبي" أن المتهم أهان موكله أمام العالم موضحا أن والدته عقب مشاهدة الفيديو تعرضت إلى وعكة صحية "معايا تقرير طبي يفيد بأن والدة المجني عليه أصيبت بوعكة صحية بسبب الفيديو".

وطالب "دفاع الشيبي من هيئة المحكمة، بتغير وصف وقيد نصوص المواد ٨٨ و٨١ ومادة ١٤٢ لمعاقبة المتهم.

وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.