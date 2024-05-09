شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي لا يزال قيد المناقشة على طاولة مجلس النواب عدة شروط يجب توافرها لضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة.

ويستعرض "الخليج 365"، الشروط الواجب توافرها لضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء، طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6 -18 عامًا) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18 - 26 عامًا) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.

ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

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