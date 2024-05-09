"قطع الجثة بساطور وحطها في الثلاجة".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد جارها بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع شخص متهم بقتل جارته في السلام.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من شقيق المجني عليها بتغيبها لعدة أيام عن شقتها، ودلت التحريات وجمع المعلومات أن جارها وراء اختفاءها وقيامه بقتلها.

كشفت التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع المجني عليها بسبب خلافات الجيرة، ويوم الواقعة احتجزها داخل شقته ثم قتلها بعدة طعنات.

أضافت التحقيقات أن المتهم قطع جثة المجني عليها بساطور، ورمى نصفها في مقالب القمامة، واحتفظ بالنصف الآخر في الثلاجة لحين التخلص منها في محاولة لعدم كشف جريمته.

وأمرت النيابة بعرض أشلاء المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بشأنها، وتسليمها لذويها لدفنها.