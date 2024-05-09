زاهي حواس: عبد الناصر والسادات أهديا قطعًا أثرية لبعض الرؤساء حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه كان يتم إهداء الرؤساء والملوك الحاكمة والزعماء آثار مصرية خالصة كهدايا في عهد جميع رؤساء مصر، ولكن عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يشهد أي واقعة لإهداء أي زعيم أو رئيس دولة أو حاكم أثار مصرية، وهناك وقائع مُسجلة بتلك الوقائع رسميًا.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه حينها كان يتم كتابة طلب للمجلس الأعلى للآثار أو هيئة الآثار ويُعرض على مجلس الإدارة وعندما يوافق مجلس الإدارة يتم صدور قرار جمهوري بإزالة هذه القطعة من تعداد الآثار المصرية، مؤكدًا على أن عصر الرئيسين جمال عبد الناصر والسادات شهد عددًا من الوقائع لإهداء ملوك ورؤساء العالم عدد من القطع الآثرية المصرية.

وأوضح، أن بعض المسؤولين عن الآثار أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانوا يبيعون الآثار المكررة، والرئيس جمال عبدالناصر أصدر قرارًا بوقف بيع الآثار المكررة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية من حقه أن يُصدر قرارًا جمهوريًا بإزالة قطع آثرية من تعداد الآثار الموجودة، وظلت الآثار المصرية تُباع حتى عام 1983 وهو عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.