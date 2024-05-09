الدستورية ترفض دعوى تطالب ببطلان أحد شروط استحقاق الأرملة للمعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

اختصمت مقيمة الدعوى فوزية أحمد السيد في دعواها رقم 21 لسنة 36 دستورية، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وآخرين.

وأيدت الدستورية ما أوردته المادة بشأن استحقاق الأرملة للمعاش على أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الـ60 بشرط أن يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.