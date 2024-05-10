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حشيش وأفيون وسلاح.. الأمن العام يطارد تجار المخدرات في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:


شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط استهدفت تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية.


وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما لهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 10 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من الحشيش والأفيون بحوزة 11 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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