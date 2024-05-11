"الشكة الأخيرة".. تفاصيل التحقيقات في وفاة شاب بجرعة مخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة شاب داخل منزله في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الشاب لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن الشاب يدعى "محمد م."، يبلغ من العمر 40 سنة، عاطل، مشيرة إلى أنه أنهى حياته عن طريق الخطأ، بعدما حقن نفسه بجرعة مخدرات زائدة.

وأكدت الأم في التحقيقات أن ابنها كان مدمنا للمخدرات، موضحة أنها دخلت غرفته فوجدته متوفيا وبجواره حقنة مخدرات، وبجسده أثار “شك إبر”.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه وفاة عاطل 40 سنة، مدمن مخدرات، بعد أن حقن نفسه بجرعة مخدرات زائدة داخل منزله.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.