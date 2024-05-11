عمرو أديب يعلق عن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على اجتياح القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني من معبر رفح.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الجمعة، إن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية حركة بها الكثير من التحدي والغباء، وهناك شعور بالغضب من هذه الحركة، معلقا: "الجانب الأمريكي نفسه تضايق مما حدث".

وأشار أديب، إلى أن الإسرائيلي لا عهد له، حيث بالتزامن مع استمرار المفاوضات قام الاحتلال بهذا التصرف، مضيفا: "في هذه الظروف تصدير القوة مهم"، والدولة المصرية أصدرت بيانات واضحة جدا.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن الدبابة الإسرائيلية التي دخلت معبر رفح من الناحية الفلسطينية رسالة أنه لا يهمه طرف، وهذا الموقف يحتاج إلى تصرف، ومصر حذرت من إلغاء اتفاقية السلام حالة استمرار إسرائيل في اجتياح رفح الفلسطينية.