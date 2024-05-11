برودة وإنخفاض الحرارة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل بداية من اليوم السبت حتى الخميس 15 مايو.

وتوقعت الهيئة أن يسود اليوم السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء.ونشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد طقس البلاد خلال يومي الأحد والاثنين 12 و13 مايو فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد من الثلاثاء 14 مايو إلى الخميس 16 مايو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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