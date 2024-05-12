بالفيديو.. جولة داخل وخارج محطات مترو الخط الثالث الجديدة قبل الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة النقل، أنه تقرر اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشمل الافتتاح على 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة".

واشتمل الاختبار التجريبي، على اختبار جميع الأنظمة به مثل "الإنارة- والتكييف والتهوية ومكافحة الحريق"؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

ونشرت "محافظة الجيزة"، عبر صفحتها على "يوتيوب"، فيديو يتضمن جولة خارج وداخل محطات مترو أنفاق التوفيقية وجامعة الدول ووادي النيل وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة قبل الافتتاح.

وكان "الخليج 365"، انفرد بنشر تفاصيل وموعد افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة للركاب.

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