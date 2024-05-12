بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بعد تعدد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة مؤخرًا، وجه النائب العام كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، ما النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة.

وتتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 300 : 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه)، لذا يجب اتباع السرعات المقررة على الطرق لتفادي المخالفات المرورية والحفاظ على الأرواح.

إليك السرعات المقررة على الطرق في قانون المرور..

1- السرعة داخل المدن:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة

2- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

- كافة أنواع المركبات: 40 كم / الساعة

* السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:

- مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة

- مركبات النقل: 70 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب: 80 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

* الطرق الصحراوي وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب: 90 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم / الساعة

* طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة

- باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة

* طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة

* طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

- مركبات الأجرة: 110 كم / الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم / الساعة

* طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي من الكيلو 19 : الكيلو 109:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

*طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33 : الكليو 94:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

يذكر أن قانون المرور يلزم كل قائد مركبة أن يقلل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.