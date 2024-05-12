حماية ربانية.. . شراقي يكشف "مفاجأة سارّة" بشأن سد النهضة وحصة مصر من النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بحيرة فيكتوريا والتي يتدفق منها نهر النيل، حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، وأراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته ورعايته، وأن يرد كيد إثيوبيا ومناصريها إلى نحرهم.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، أن النظام المطري في منابع النيل فيه إعجاز كبير، وكل شهور السنة بها أمطار في المنطقة الإستوائية والتي تمد النيل بـ15 % من المياه، ولديها موسمين للأمطار ينتهوا في شهر مايو الحالي.

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه عندنا ينتهي موسم الأمطار في المنطقة الإستوائية يبدأ في إثيوبيا؛ لتستمر المياه في نهرالنيل، وهذا العام سجلت بحيرة فيكتوريا رقمًا لم يحدث من قبل.

وأشار، إلى أن بحيرة فيكتوريا في بعض السنوات وصلت لمنسوب مرتفع ولكن هذا العام تخطت أعلى منسوب سجلته من قبل بحوالي 5 سم، مضيفًا :"الـ1 سم يُعني ما يقرب من مليار متر مكعب"، ومتر الارتفاع في بحيرة فيكتوريا حوالي 68 مليار متر مكعب، والبحيرة زادت خلال الشهور الماضية حوالي 50 سم من المياه.

وتابع "شراقي"، أن ما سبق مؤشر جيد لإرتفاع الأمطار في إثيوبيا في شهر يوليو القادم، وهو ما يعني ارتفاع إيرادات مصر من المياه.

وواصل أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما سبق سيقلل الضرر من التخزين القادم في سد النهضة، وعندما يأتي إيراد المياه مرتفع يخفض من الضرر على مصر، ووجود السد العالي وما به من إحتياطي مائي يحمي مصر من التصرفات الإثيوبية غير المقبولة بكميات غير متفق عليها.

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