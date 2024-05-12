"الخدمات البيطرية": 6.1 مليون جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة تحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى، والتي بدأت في 19 مارس الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال صابر - في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف رئيس "الخدمات البيطرية" أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و233 ألفا و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية، وتحصين 2 مليون و895 ألفا و467 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 8 مايو الجاري.