من العاشرة صباحا.. قطع الكهرباء عن مدينة العبور لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة العبور التابعة إداريا للمحافظة، لساعات متواصلة نظرا لإجراء أعمال الصيانة على الأكشاك من قبل شبكات العبور التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وقال بيان صحفي، قلا عن شركة شمال القاهرة للكهرباء صدر أمس، يرجى العلم أنه سيتم عمل صيانة لأكشاك الكهرباء يوم الإثنين الموافق 13/ 5 من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الانتهاء منها.

وتابع البيان: علما بأن الأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي الحى الثاني محلية 34، الحى التاسع أكشاك أرقام (11-12-13-14 /3 ب)، (1-2-3 / 2 أ، رواد العمارة)، في العمارات الآتية (من 52: 59 أ،ب)، قطع أرقام من (1: 71) (بلوك 18097)، مركز خدمات الحي التاسع.