رفع اسم الفنانة نسرين طافش من قوائم الممنوعين من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد إسماعيل، محامي الفنانة نسرين طافش، إن النائب العام أمر بإلغاء منعها من السفر من المطارات والموانئ بعد تقديم شهادة من المحكمة تفيد بانقضاء الدعوى في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد بالتصاالح وتسديدها المبلغ.

وأضاف إسماعيل أنه تقدم يوم الأربعاء الماضي بطلب إلى النائب العام لرفع اسمها من قوائم المنع من السفر مرفق به ما يفيد تسديدها المبلغ قيمة الشيك وشهادة تؤكد تصالحها في القضية وتمت الموافقة عليه والسماح لها بالسفر في أي وقت.

واستطرد دفاع نسرين طافش قائلا إنه تم التأكد من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم طلب موكلته في قضايا أخرى ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر وعلى اثره توجهت الفنانة إلى مطار القاهرة لحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل دون أية عقبات.

وكانت تسلمت الفنانة نسرين طافش، شهادة من جدول محكمة جنوب الجيزة؛ تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.