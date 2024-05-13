حدث في 8 ساعات|السيسي يفتتح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر .. وموعد افتتاح مترو الخط الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشروع مستقبل مصر للتنمية فضلا عن جلسات بمجلس الشيوخ ونشاط للوزارات.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

10 صور لزيارة الرئيس السيسي مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، صورًا من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد ٢٠٢٤ بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

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10 صور لمحطات رأس الحكمة وسيدي عبدالرحمن.. "النقل" تكشف تطورات القطار السريع

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح) في المسافة من رأس الحكمة وحتى محطة العلمين.

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"مغشوشة وغير مطابقة".. تحذيرات جديدة من هيئة الدواء بشأن هذه الأدوية (مستند)

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين "مغشوشة" أو غير مطابقة للمواصفات.

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قنديل يستقبل وفدا من إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الكنيسة والجامعة.

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فئران في قطارات vip.. ورئيس هيئة السكة: سنحقق خسائر 5.4 مليار جنيه هذا العام

قال أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه

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الجسر الجوي لإغاثة أهالي غزة.. المصيلحي: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن وصول طائرة المساعدات الثانية وعلى متنها 1530 خيمة موجه إلى أهالي قطاع غزة، ليصل إجمالي ما تم وصوله حتى الآن 3060 خيمة عبر طائرتين.

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مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية لرئيس الجمهورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، إلى رئيس الجمهورية.

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"القومية للأنفاق" تكشف عن موعد تشغيل الخط الثالث للمترو.. وتؤكد: 25 جنيهًا إلى العاصمة الإدارية

أعلن اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن بداية تشغيل الخط الثالث للمترو يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو؛ حيث يبدأ من عدلي منصور مرورًا بروكسي مصر الجديدة والعباسية والعتبة ومحطة ناصر والزمالك والكتكات؛ ومنها يتفرع شمالًا إلى إمبابة وجامعة الدول العربية.

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