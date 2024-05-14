إبراهيم عيسى: مشكلتي مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العقل الهاش هو غير النقدي والذي يتبع مشاعره وليس المنطق، موضحًا أن التعليم في مصر سبب هشاشة العقل، مؤكدًا أن كل من تخرج من منظومة التعليم في مصر على كافة المستويات التعليمية العباقرة وهم بالملايين أمر استثنائي وليس له علاقة بمنظومة التعليم.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعليم في مصر لم يحرك العقل والفكر، لم يتم التعليم على وجود المناظرات أو التفكير النقدي ولا يقدم الحجة المضادة، متابعًا: "مصطلح الإجابة النموذجية يحاكم عليه بلد.. وليس هناك شئ يسمى بالإجابة النموذجية"، ليس من المهم أن تكون الإجابة نموذجية لأنه ليست نموذجية.

وتابع: "التعليم في مصر يعتمد على الحفظ والتلقين ولا يفرز عقلا نقديا"، موضحًا أن مشكلته مع العقل المصري الهش أنه عابر للطبقات.