"الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب واقعة سيدة التجمع التي حاول سائق أوبر التعدي عليها، قائلا: "هوا "أوبر" إبن مين في مصر، هوا مين اللي بيراقب عليها، فيه عصابات داخل الشركة، البنت الأولانية ماتت ومحصلش حاجة، والنهاردة سيدة التجمع نجت بأعجوبة".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الناس مرعوبة لا كشف على السائق ولا تأمين على الراكب، أوبر مفيش حد بيحاسبهم، أموت وأعرف الجهة المسؤولة عن الشركة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "أوبر مش بتجيب ناس كويسة، ومش بيكشفوا عليهم.. الكلام ده لما بيحصل برة الدنيا بتتقلب، أتحدى حد يقولي مين الجهة المسئولة عن أوبر"، مناشدا النائب العام أن يتخذ موقف تجاه شركة أوبر، معلقا: "أوبر هى المسئولة".

وأكمل مقدم "الحكاية": "ولادنا اللي بيستخدموا أوبر يعملو إيه؟ هتتحركوا إمتى؟.. الناس بتموت!، أوبر شارية التطبيق التاني في مصر، فرحتي بجواب اعتذار من أوبر أمريكا".