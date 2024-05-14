دورات تعليمية وشهادات مزورة.. حيلة شخص للاستيلاء على أموال راغبي السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في عدة مجالات وشهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوي بعض المواد التي يتم تدريسها بالأكاديمية– 14 كارنيه دراسي بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- أكلاشيه- مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية - جهاز حاسب آلي، بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي- جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه).

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.