وزيرة الهجرة: للمجتمع المدني دور فاعل في نجاح المبادرات القومية الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - أ ش أ:

ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة "راعي مصر" للمواطنين، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد فاعل وهام في نجاح المبادرات القومية الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة الوزيرة والمحافظ اليوم الثلاثاء، للقافلة الطبية بعزبة علي حمودة إحدى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز ناصر، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزيرة للمحافظة والتي تستهدف دعم جهود الدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية والبدء بالقرى الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وتابع المحافظ والوزيرة سير أعمال القافلة والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، حيث يتم استقبال المواطنين من أهالى القرية للاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها القافلة بالمجان بتخصصات (العظام، والرمد، والأطفال والنساء)، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة (بالمجان).

وقالت وزيرة الهجرة إنها شاركت سبتمبر الماضي في افتتاح مؤسسة راعي مصر لـ11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر احتياجًا، والتي ساهم فيها عدد من الأطباء وأبناء مصر من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين للمؤسسة.

وأكدت أن جهود وزارة الهجرة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة (مراكب النجاة) لصالح أهالي القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، بما يحقق تنمية مستدامة.

وأضافت أن القافلة تأتي في إطار تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، منوهة بأن مؤسسة راعي مصر واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تماشيًا مع توجهات الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي القرية من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات.

وتابعت أنه بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر تم إجراء 341 كشفًا طبيًا بتخصصات (الأطفال، والباطنة، والرمد والنساء والتوليد) بقرية علي حمودة؛ انطلاقا من كون مصر في عهد الجمهورية الجديدة تضع الاهتمام بصحة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والقوافل المجانية في أنحاء الجمهورية.

وأكدت استمرار التعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالتوازي مع تنظيم شبكات قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة (مراكب النجاة).

من جانبه، أشاد محافظ بني سويف بجودة الخدمات التي تقدمها القافلة الطبية للمترددين عليها، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية، لافتًا إلى جهود المحافظة في التشبيك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات، بالشكل الذي يعود بالإيجاب في تحسين الحياة المعيشية لمواطني بني سويف.

وقال إن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية؛ للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لحين الانتهاء من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجاري إنشاؤها من خلال مبادرة (حياة كريمة).

وفي السياق، أجرت وزيرة الهجرة - خلال جولتها - حوارًا مع المواطنين، حيث استطلعت آراءهم فيما تقدمه القافلة من خدمات متنوعة، مشددة على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال المبادرات الرئاسية التي تطلقها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.